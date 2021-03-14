ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

معيط: نعمل على تطوير المديريات المالية

الأحد 14/مارس/2021 - 03:44 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال  الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه شارك فى افتتاح المديرية المالية لمحافظة قنا، وتعرف على نظام العمل وتأكد أن الأمر فى تطور مستمر، لافتًا إلى أنه سمع كل التحديات التى تواجه المديرية وسيتم دراستها وحلها قريبًا.

واضاف وزير المالية خلال لقاء خاص على فضائية ام بى سى مصر، إن مشروع التنمية ممول من القرض الدولى وسيتم حل كل الامور العالقة خلال الفترة القادمة.

وأكد أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تشهد حركة تنموية غير مسبوقة في شتى المجالات؛ بما يُسهم في تغيير وجه الحياة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تتكامل كل المشروعات القومية؛ لتؤدي في النهاية إلى تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم مع إعطاء الأولوية للصحة والتعليم .
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالبشرة عند وضع الصبار ؟

سعر ومواصفات فورد فوكس 2021 في مصر .. صور

انسي البوتكس .. أسرع ماسك للقضاء على الشيخوخة