معيط: نعمل على تطوير المديريات المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه شارك فى افتتاح المديرية المالية لمحافظة قنا، وتعرف على نظام العمل وتأكد أن الأمر فى تطور مستمر، لافتًا إلى أنه سمع كل التحديات التى تواجه المديرية وسيتم دراستها وحلها قريبًا.





واضاف وزير المالية خلال لقاء خاص على فضائية ام بى سى مصر، إن مشروع التنمية ممول من القرض الدولى وسيتم حل كل الامور العالقة خلال الفترة القادمة.



