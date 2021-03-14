أسر فصيلا كاملا.. الجيش اليمني ينجح في إسقاط مسيرة لميليشيات الحوثي

أفادت وسائل الإعلام المختلفة بأن الجيش اليمني نجح في إسقاط مسيرة لميليشيات الحوثي في منطقة مريس شمالي الضالع.





ووفقا لـ "العربية"، تمكن الجيش اليمني من أسر فصيل كامل من الحوثيين في المنطقة الخامسة بحجة.





كما نجح الجيش في تدمير مدرعة حوثية، ومصرع 5 عناصر كانوا على متنها في جبهة عبس بمحافظة حجة.





وفشلت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الأحد، في إطلاق صاروخ من محافظة أبين، وسقط في الجهة الغربية من جبل النقيلين.





ونقلت صحيفة المشهد اليمني عن سكان محليين قولهم إن انفجار هائل في منطقة السياني وذي السفال، جراء سقوط الصاروخ.





وأكدت المصادر المحلية أن الصاروخ سقط على بعد مسافة قريبة من منصة إطلاقه، مشيرين إلى انطلاقه من معسكر الأمن المركزي جنوب المحافظة.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الوطني اليمني اليوم الأحد، تقدمه في جبهة مقبنة غربي تعز، وذلك بعد مواجهات مع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.



