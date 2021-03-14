نشرة الفن.. حقيقة إصابة ميادة الحناوي بالزهايمر.. واعتذار هنا الزاهد عن «هزر فزر»

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار الفنية الهامة على مدار الساعات الماضية نرصد أبرزها في السطور التالية..





تردد قناة mbc 2 الجديد على نايل سات وعرب سات.. اضبطه الآن

تزايد البحث خلال الساعات الماضية على تردد قناة إم بي سي 2 MBC2 الجديد، بسبب التحديث الجديد للقناة وضبط تردداتها في العالم العربي، والبحث المستمر لعشاق الأفلام الأمريكية والعالمية وأفلام الأكشن من قبل مشاهدي القناة في مصر والعالم العربي.





ميادة الحناوي ترد على شائعة إصابتها بالزهايمر

طمأنت الفنانة ميادة الحناوي الجمهور على حالتها الصحية،موضحة أن اختفائها السنوات الماضية كان لظروف طارئة تمر بها، لا سيما مع انتشار وباء كورونا.





تعرف على سبب اعتذار هنا الزاهد عن الموسم الثانى من «هزر فزر» .. خاص

علم "صدى البلد" أن الفنانة هنا الزاهد اعتذرت عن تقديم الموسم الثانى من برنامجها هزر فزر.





واما: عمرو مصطفى ترك الفرقة بعد تلحينه لعمرو دياب

استضاف الفنان أمير كرارة، فريق واما، في حلقة مساء أمس، من برنامجه «سهرانين»، المذاع على شاشة ON.





وفاة جدة خالد أنور

أعلن الفنان خالد أنور عن وفاة جدته، وذلك عبر خاصية الاستوري بحسابه على إنستجرام.





توقعات الفائزين بـ جوائز جرامي 2021 قبل ساعات من الحفل السنوي.. صور وفيديو

يقام في الثانية ظهرا من صباح الغد، حفل توزيع جوائز الجرامي 2021 الموسيقية في نسخته الـ 63، وسط إجراءات احترازية مشددة لتجنب الإصابات بفيروس كورونا، ويستضيف الحفل، الممثل والمذيع الكوميدي تريفور نواه، وسيشهد الحفل عدد من العروض الحية التي ستذاع على الهواء مباشرة، بينما ستكون بعد الفقرات مسجلة. وسيقام بدون حضور جمهور، وستقسم العروض إلى 5 مراحل.