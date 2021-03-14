للرجال فقط .. نصائح مهمة قبل إجراء الحقن المجهري









قال الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري عمليات الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، إن المرأة هى التى تتحمل العبء الاكبر من عملية الحقن المجهرى لكن الزوج يمثل جزءًا في هذه العملية، لأنه سيعطي أهم عينة من الحيوانات المنوية في حياته لانجاب طفله.





وأوضح "الملا" أن الرجل عليه أن يلتزم بمجموعة من النصائح ومنها تجنب القذف خلال الأيام الثلاثة إلى الأربعة قبل أخذ عينة الحيوانات المنوية، والاهتمام بنظامه الغذائي، وأنماط نومه، ورعايته الذاتية مهمة أيضًا، والتوقف عن التدخين، والحصول على قسط كافٍ من النوم "ما لا يقل عن سبع إلى ثماني ساعات في الليلة"، فقد تؤثر قلة النوم في مستويات هرمون التستوستيرون وجودة الحيوانات المنوية.





وبين الملا أنه قد يبدو الانتظار لمدة أسبوعين بعد عملية الحقن المجهري، وهو الوقت الذي يمكن للسيدة بعده إجراء اختبار الحمل وكأنه طويل جدًا، لذا يمكن لبعض الأعراض من الظهور خلال هذه الفترة، وهي نزف خفيف أو بقع دم وغالبًا ما يكون البقع أو النزف الخفيف العلامة الأولى للحمل.





وأكد الملا أنه من أهم أسباب الفشل لعملية الحقن المجهري هي قلة جودة البويضات أو الحيوانات المنوية، والتي تشكل أكثر من 75% من أسباب فشل الحقن المجهري، وعدم إلتصاق الأجنة بالرحم.



