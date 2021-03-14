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برلمان

صناعة البرلمان تناقش طلبي إحاطة بشأن المدينة الصناعية في أطفيح الجديدة

الأحد 14/مارس/2021 - 04:02 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد

اجتمعت لجنة الصناعة بمجلس النواب منذ قليل برئاسة الوكيل الاول للجنة النائب محمد السلاب لمناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النائب شحاتة ابو زيد امين سر اللجنة والنائب عبد الوهاب خليل ، بشأن المدينة الصناعية الصادر بها قرار جمهوري بإنشائها بمدينة أطفيح الجديدة فى محافظة الجيزة وحتى الان لم يبدأ بها العمل ومتوقفة تماما.

وقال ابوزيد مقدم الطلب، ان المشكلة خاصة بالدائرة وهي مشكلة البطالة ، مطالبا بتوفير فرصة للعمل رغم محاولات الرئيس الجادة بخلق فرص عمل للشباب في جميع المناطق ، الا ان المسئولين متعنتين ، موضحا ان المدينة الصناعية بأطفيح بزعم إنشائها منذ عام ٢٠١٧ ولم يتم العمل بها وحتى الان لم تشتغل.
 
وقال أبوزيد  إننا كأعضاء عن الدائرة البالغ عددها ٤٠٠ الف نسمة ، إلا أن المشروع لم يبدا مما يسبب كارثة كبيرة لان فرص العمل في المنطقة قليلة جدا ولدينا قوى بشرية تعمل وتنتج فالسؤال هنا لماذا لم تبدا بالعمل في المدينة الصناعية بأطفيح.

وقال النائب عبد الوهاب خليل إننا نشكرهم على سرعة ادراج طلب الإحاطة وللمرة الخامسة تقدمنا بهذا الطلب من اجل سرعة  العمل بالمدينة الصناعية ووعدونا من قبل ولم يلتزموا بأي وعود.

واختتم: المشروع له عدة محاور منه محور  السكن وتم بناء حوالي ٧٦ بيتاً ولم يستكمل بناءه مفيش اي امر على ارض الواقع ، قائلا:"كلها وعود محتاجين تنفيذ".
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