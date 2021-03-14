جمعة يصطحب وفود مؤتمر حوار الأديان في جولة بالأهرامات.. وزير الأوقاف السوداني: الإخوان لعبوا على شق صفوفنا.. رئيس البرلمان العربي: السيسي له دور كبير في الدفاع عن قضايا الأمة

وأشار عادل العسومى، رئيس البرلمان العربي إلى أن الرئيس السيسى له دور كبير فى دعم العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا الأمة العربية.

وأضاف العسومى: "يجب علينا كعرب أن نتكاتف ونتحاور فيما بيننا"، مؤكدا أن البرلمان العربى سيعمل على استثمار توصيات المؤتمر الدولى لحوار الأديان والثقافات سواء على المستوى التشريعي أو بقية المستويات".





ومن المقرر اليوم عقد عدة جلسات نقاشية وحوارية فى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات بأكتوبر، ثم يختتم المؤتمر بجلسة يرأسها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لإعلان توصيات المؤتمر.





