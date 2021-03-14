بعد دخوله حيز التنفيذ في السعودية.. دول تسعى لإلغاء نظام الكفيل

تبدأ المملكة السعودية اليوم العمل بنظام إلغاء الكفالة وذلك فى إطار مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية.





وتستهدف المبادرة وفق صحيفة سبق دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل.





ويستفيد العامل من هذه الخدمة وفق شروط، أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل الوافد 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية، وأن يتقدم بإشعار لصاحب العمل إلكترونيًّا بطلب نقل الخدمة قبل 90 يومًا من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.





وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحوُّل الوطني، التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل.





وتقدِّم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي. وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية.





الكويت

لم تكن السعودية وحدها الدولة التى تسير على هذا النهج فقد سبق وأعلن مستشار وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية دحام الشمري فى ١٩ مايو ٢٠٢٠ عن الانتهاء من العمل على إلغاء نظام الكفيل، مبشرا بأن قرار إلغاء النظام سيرى النور قريبًا.





وفى حينها كشف مستشار وزيرة الشؤون دحام الشمري في تصريح لـ القبس عن قيام وزارة الشؤون، ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة، بالعمل على قدم وساق للكشف عن الشركات الوهمية التي تتاجر في الإقامات وإحالتها إلى جهة الاختصاص وتسكير ملفاتها، مؤكدًا صدور عشرات الأحكام على أصحاب هذه الشركات في عامي 2018 و2019.





البحرين

أما مملكة البحرين متمثلة فى هيئة تنظيم سوق العمل تمنح التصريح المرن والذي يعطي حرية الإقامة في مملكة البحرين والعمل في أي وظيفة غير تخصصية دون كفيل لمدة سنة أو سنتين.





وتتضمن مميزات التصريح المرن وفقا لموقع هيئة تنظيم سوق العمل مايليي:





- يمكنك العمل لحسابك الشخصي أو مع أي صاحب عمل على أساس تعاقدي لأي فترة من الزمن.





- يمكنك العمل مع أكثر من صاحب عمل في ذات الوقت بدوام كامل أو جزئي.





- يمنحك حرية السفر والعودة طالما كانت إقامتك صالحة.





-سيكون لديك إقامة مدة التصريح، بالإضافة إلى تأشيرة متعددة السفرات.



