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برلمان

أبو العينين يدعو سفيرة البرتغال بالقاهرة لاستعراض الفرص الاستثمارية بمصر في لشبونة

الأحد 14/مارس/2021 - 04:04 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب وسفيرة البرتغال
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح - خالد مشعل

استقبل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، السفيرة مانويلا ماركو سفيرة البرتغال بالقاهرة ، في مكتبه بمجلس النواب الأحد. 

وفى مستهل اللقاء، رحب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بالسفيرة مانويلا ماركو ، وشهد اللقاء تبادل الآراء حول العديد من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك ، لا سيما و أن النائب محمد أبوالعينين يتولى رئاسة مجلس الأعمال المصرى البرتغالى و الذى سبق و استقبل الرئيس البرتغالى مارسيلو دى سوزا خلال زيارته للقاهرة.

كما بحثا  إمكانية التعاون البرلمانى بين البرلمان المصرى العريق و البرلمان البرتغالى ، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادى بعد الطفرات التى تحققت في ظل نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى فى مصر.

و أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أن هناك توافقا في الرؤى السياسية بين القيادتين فى كل من مصر والبرتغال و هو ما يدعم التعاون بين البلدين، و أعرب عن أمنيته أن ترتقى مستوى العلاقات الاستثمارية والتجارية بينهما إلى مستوى إمكانيات كل منهما و قدر العلاقات بين الدولتين.

كما عرض وكيل مجلس النواب ،على سفيرة البرتغال  الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر للشركاء فى البرتغال لا سيما بعد أن قطعت مصر شوطًا كبيرًا على طريق التنمية بفضل الإصلاحات الاقتصادية  التى نفذتها  الحكومة.

من جانبها أعربت سفيرة البرتغال  عن سعادتها لتواجدها في مقر البرلمان المصرى ، مشيرا إلى أننا نعمل مع البرلمان المصرى على تعميق تعاوننا في مواجهة التحديات الإستراتيجية المشتركة كما يمكننا أن نعمل مع المستثمرين في البرتغال ونحدثهم عن الفرص الإستثمارية الواعدة والجذابة في مصر لا سيما أن مصر من الدول القريبة.
أبو العينين يدعو سفيرة البرتغال بالقاهرة لاستعراض الفرص الاستثمارية بمصر في لشبونة
أبو العينين يدعو سفيرة البرتغال بالقاهرة لاستعراض الفرص الاستثمارية بمصر في لشبونة
أبو العينين يدعو سفيرة البرتغال بالقاهرة لاستعراض الفرص الاستثمارية بمصر في لشبونة
أبو العينين يدعو سفيرة البرتغال بالقاهرة لاستعراض الفرص الاستثمارية بمصر في لشبونة
أبو العينين يدعو سفيرة البرتغال بالقاهرة لاستعراض الفرص الاستثمارية بمصر في لشبونة
أبو العينين يدعو سفيرة البرتغال بالقاهرة لاستعراض الفرص الاستثمارية بمصر في لشبونة
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