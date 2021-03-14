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حوادث

إصابة 3 من أسرة واحدة في انقلاب تروسيكل بالمنصورة

الأحد 14/مارس/2021 - 04:52 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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همت الحسينى
أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات بالغة وكسور  وكدمات متفرقة في انقلاب "تروسيكل" بمنطقة "جديلة" في المنصورة في الدقهلية.

وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من مستشفى المنصورة الدولى بوصول كل من "محمود حسن محمد حسانين ،٥٣ عاما ، عامل، مصابا باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وإشتباه كسر بالحوض ونزيف بالبطن ،وزوجته "هويدا مهران حسانين ٤٥ عاما، ربة منزل مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم  ونجلتيها كلا من "شهد محمود حسن محمد ١٥ عاما ،طالبة مصابة بسحجات وكدمات بالوجه (ادعاء حادث طريق ) و "شيماء محمود حسن محمد " ۲۰ عاما ،حاصلة على معهد تمريض " لا يوجد بها إصابات " . ويقيمون بندر طلخا.

وبانتقال ضباط  المباحث إلي مكان البلاغ وبالفحص وسؤال من الثانية حتى الرابعة قررن أنه حال استقلالهن " تروسيكل " قيادة الأول وسيرهم بمنطقة " جديلة"  إختل مقود القيادة بيد الأول ما أدى إلى انحرافه وإنقلابه به على جانب الطريق وحدوث إصابتهم ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك .
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