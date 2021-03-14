فودة يلتقى بوفد رفيع المستوى من دولة بيلا روسيا بمطار شرم الشيخ الدولى

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم بوفد رفيع المستوى يمثل وزارة السياحة والطيران لدولة بيلا روسيا

وذلك على هامش الزيارة التى يقومون بها الى مدينة شرم الشيخ والتى تشمل الإطمئنان على الاجراءات الإحترازية المتبعة بمطار شرم الشيخ الدولى بالإضافة على عقد بعض اللقاءات مع المسئولين عن السياحة فى شرم الشيخ والقاهرة فى سبيل تنشيط السياحة بين مصر وبيلا روسيا





ورحب المحافظ بالوفد وتمنى له اقامة سعيدة و وجه لهم الدعوه لحضور احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومى 19 مارس الجارى.





حضر اللقاء اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ و الدكتور اسلام نبيل مدير مكتب تنشيط السياحة بشرم الشيخ.





وفي سياق متصل كان استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أمس بمكتبة بمدينة شرم الشيخ وفد إعلامى يمثل عدد كبير من وسائل الإعلام والصحف الكبرى بدولة رومانيا بالاضافة الى عدد من ذويهم وذلك اثناء زيارتهم الى مدينة شرم الشيخ و التى بدأت بوصولهم يوم 8 وتستمر حتى 15 مارس الجارى، وذلك فى حضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ ،





ورحب المحافظ بالحضور متمنيا لهم اقامة سعيدة بمدينة السلام وقام المحافظ بتقديم شرحا وافيا عن المقومات السياحية التى تمتلكها جنوب سيناء وبخاصة المدن السياحية شرم الشيخ و دهب و كاترين والتى تتمثل فى المقاصد السياحية المتنوعة والشواطىء الساحرة والطقس المشمس ودير سانت كاترين الذى يعد اقدم دير فى العالم ومكتبة الدير الثانية على مستوى العالم بعد الفاتيكان و كذا المزارات الحديثة مثل المتحف الاثرى ومضمار الهجن الدولى بمدينة شرم الشيخ وغيرها من المزارات الاخرى ، واضاف ان هناك تطويرا مستمرا للبنية التحتية والطرق لتوفير اعلى وسائل الراحة للسائح فضلا على الامن والامان الذى ينعم بة كل زائر منذ لحظة وصولة وحتى المغادرة ،





واضاف المحافظ انه تم عقد العديد من البروتوكولات واتفاقيات التاخى ما بين شرم الشيخ و عدد من المدن السياحية لعدد من الدول مما ادى لتنوع المنتج السياحى وتبادل الثقافات والانشطة المختلفة ،





واشار الى ان اتخاذ اللإجراءات الاحترازية هو عنصر هام ومشترك فى كافة التعاملات اليومية للسياح والمواطنين ، فضلا على ان هناك دلائل مبشرة بعودة التدفق السياحى مرة اخرى خلال الاشهر المقبلة ،





واختتم حديثة بأهمية عقد اتفاقية توأمة مع احدى المدن السياحية الرومانية لتعزيز النشاط السياحى بين المدن السياحية المصرية والرومانية ،

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