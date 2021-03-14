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رياضة

الصاوي ينتزع ذهبية البريميرليج للكاراتيه

الأحد 14/مارس/2021 - 04:14 م
صدى البلد
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عمرو الحلواني
انتزع علي الصاوي نجم المنتخب الوطني الأول للكاراتيه، اليوم الأحد، الميدالية الذهبية في بطولة البريميرليج المقامة في تركيا.
تغلب "الصاوي" في المباراة النهائية للبطولة على التركي ايجور بوراك في وزن 67 كجم.

وتنافس البعثة المصرية في وقت لاحق اليوم على ميداليتين ذهبيتين، حيث تلعب فريال أشرف وفريق الكاتا الجماعي للرجال في النهائي.

حقق لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه، في وقت سابق اليوم ثلاث ميداليات برونزية ضمن منافسات البطولة ذاتها.

كما تمكنت لاعبات منتخبنا من الفوز بالميدالية البرونزية في منافسات كاتا جماعي، فيما حصلت ريم سلامة على الميدالية ذاتها بعد مباراة قوية ومثيرة في وزن 50 كجم.
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