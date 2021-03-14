الصاوي ينتزع ذهبية البريميرليج للكاراتيه

انتزع علي الصاوي نجم المنتخب الوطني الأول للكاراتيه، اليوم الأحد، الميدالية الذهبية في بطولة البريميرليج المقامة في تركيا.

تغلب "الصاوي" في المباراة النهائية للبطولة على التركي ايجور بوراك في وزن 67 كجم.





وتنافس البعثة المصرية في وقت لاحق اليوم على ميداليتين ذهبيتين، حيث تلعب فريال أشرف وفريق الكاتا الجماعي للرجال في النهائي.





حقق لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه، في وقت سابق اليوم ثلاث ميداليات برونزية ضمن منافسات البطولة ذاتها.



