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منوعات

أنا عصبي جدا ومش هتجوز حاليا .. نزار الفارس يكشف أكثر عيوبه ومواصفات زوجته المستقبلية

الأحد 14/مارس/2021 - 05:01 م
صدى البلد
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أحمد شريف

قال الإعلامي العراقي "نزار الفارس"، إنه لا يريد الزواج حاليا لأنه يضع كل تركيزه في عمله ونجاحه كإعلامي ومذيع، مضيفا أنه إذا وجد المواصفات التي يفضلها في زوجته المستقبلية من الممكن أن يفكر في الزواج والإرتباط.


وأوضح "نزار الفارس"، خلال لقاء مع موقع "صدى البلد"، أن أكثر شيء يجذبه في المرأة هو اهتمامها به ولا يكترث إلى الشكل والملامح ولكنه يهتم بمضمون وشخصية المرأة، لافتا إلى أن المرأة التي تهتم بكل تفاصيله سيحبها ويميل إليها.


وأشار الإعلامي العراقي "نزار الفارس"،  إلى أنه لا يوجد مواصفات معينة في زوجته المستقبلية لانه لا يدري من سيختار سواء كانت عراقية أو مصرية او أي جنسية أو شخصية كانت لأن كل شئ في وجهة نظره قسمه ونصيب .


وقال "نزار الفارس" خلال لقائه مع موقع "صدى البلد"، أنه لا يوجد أي إنسان خالي من العيوب أو الأمراض النفسية، موضحا أن عيبه الكبير هو العصبية الزائدة التي تجعله بعض الأحيان يخسر المقربين إليه دون قصد.


وأوضح الإعلامي العراقي، أنه هادئ للغاية ولكن حين يصبح عصبيا لا يستطيع التحكم في أعصابه وينفاعل بشدة كبيرة، ثم يهدأ ويدرك مدى عصبيته، لافتا إلى أن هذا الأمر يسبب له بعض المشاكل مع أصدقائه والمقربين اليه.

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