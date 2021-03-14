الزراعة: إنشاء 11 مدرسة حقلية في 10 محافظات خلال أسبوع

صرح د. عادل عبدالعظيم، وكيل المركز للتدريب والإرشاد، بأنه في إطار متابعة أنشطة المدارس الحقلية للتواصل مع الزراع ومربي الإنتاج الحيواني، لتوعيتهم بأهم التوصيات والعمليات الزراعية وتوحيد الجهود الإرشادية وتكامل الأدوار بين الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المدارس لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية، وتحسين مستوى معيشة الزراعة، فقد تم خلال هذا الأسبوع ابتداء من ٧-١١ مارس الجاري تنفيذ (١١) مدرسة حقلية علي النحو التالي :





*(٣) مدارس حقلية لمحصول القمح بمحافظات البحيرة والقليوبية وأسوان .





*(١) مدرسة حقلية لمحصول الفول البلدي في منطقة النوبارية .





*(٢) مدرسة حقلية لمحصول البصل بمحافظتي بني سويف وسوهاج .





*(١) مدرسة حقلية لمحصول بنجر السكر بمحافظة كفرالشيخ بالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية .





*(٣) مدارس حقلية للإنتاج الحيواني بمحافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ .





*(١) مدرسة حقلية لمحصول نخيل البلح بمحافظة الشرقية .



