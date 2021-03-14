ياسمين عبد العزيز تروج لمسلسها اللي مالوش كبير بإطلالة جذابة

روّجت الفنانة ياسمين عبد العزيز، لمسلسلها الرمضاني الجديد "اللي مالوش كبير"، الذي يجمعها مع زوجها النجم احمد العوضي المسلسل تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري.





ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة من بوستر المسلسل بإطلالة أنيقة وعلقت قائلة: "غزل .. اللي مالوش كبير 🔥🔥".





"اللي ملوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، في أول تعاون بينهما بعد الزواج، ويشارك فيه أيضًا خالد الصاوي وأحمد سعيد عبد الغني وهدى الأتربي ومحمد عبد العظيم وبدرية طلبة ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز وبسنت النبراوي وآخرون، وهو من تاليف عمرو محمود يس، وإخراج مصطفى فكري.











