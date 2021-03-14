لم يتحقق في التاريخ .. توتنهام يطارد إنجازا أسطوريا أمام آرسنال





آرسنال ضد توتنهام:





ويسعى آرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني لإيقاف نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي، بتحقيق الفوز في مباراة الليلة.





ولم يتذوق آرسنال طعم الفوز في آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، خسر من مانشستر سيتي وليستر سيتي وتعادل في مع بيرنلي.





في المقابل يطمح توتنهام ، في خطف الفوز من الجانرز لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي، والحفاظ على فرصه في حجز مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.





ترتيب توتنهام وآرسنال:





ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد آرسنال في المركز العاشر بـ 38 نقطة.





توتنهام يطارد إنجازا أسطوريا:





في حال فاز توتنهام بقيادة مدربه جوزيه مورينيو على آرسنال في مباراة اليوم، ستكون المرة الأولى في التاريخ التي يفوز فيها السبيز على الجانرز 3 مرات على التوالي في مسابقة الدوري الممتاز.

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة من العيار الثقيل، بين آرسنال وتوتنهام، اليوم، الأحد، في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الإنجليزي.