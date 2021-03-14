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أخبار البلد

القوى العاملة تبحث مع وزارة العمل الليبية آليات جذب العمالة المصرية للمشاركة في إعادة الإعمار

الأحد 14/مارس/2021 - 04:49 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

عقد كبار المسئولين بوزارتي القوي العاملة ، والعمل الليبية جلسة مباحثات، بديوان عام الوزارة ، لبحث التعاون المشترك ، في إطار قرار مجلس الرئاسة الليبي فيما يتعلق بالتعاون بين الجانبين، لوضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار الدولة الليبية ، فضلا عن الربط الالكتروني بين الوزارتين  لتحديد احتياجات الجانب الليبي من التخصصات المهنية المطلوبة حاليًا.


واتفق الطرفان على الاستمرار في تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين عام 2013، وتشكيل لجنة فنية تختص بالأمور الفنية الخاصة بأعمال الربط الالكتروني بين مراكز المعلومات بالوزارتين، وكذا تشكيل لجنة عليا من شأنها المتابعة والإشراف على كافة الأعمال ،واعداد التقارير الخاصة بها، فضلا عن تنظيم زيارات لمركز المعلومات فى الوزارتين من قبل فريق فني يتم اختياره من الخبراء الفنيين.


ضم وفد وزارة القوي العاملة آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، والمستشار القانوني للوزارة إيهاب عبد العاطى ، وإمام عدوى مستشار الوزير لصندوق الطوارئ ومركز المعلومات .


وضم الوفد الليبي ، يوسف عبد الله مراد نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ورئيس الوفد ، وعماد عمران الزروف مدير مكتب وزير العمل الليبي ، وعبد العزيز علي مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة العمل الليبي ، وسلمى عاشور العباسي عضو اللجنة ، محمد على بروطه مدير إدارة التشغيل بالوزارة ، وابو بكر على أبو شناف مستشار السفارة الليبية بالقاهرة.

القوى العاملة تبحث مع وزارة العمل الليبية آليات جذب العمالة المصرية للمشاركة في إعادة الإعمار
القوى العاملة تبحث مع وزارة العمل الليبية آليات جذب العمالة المصرية للمشاركة في إعادة الإعمار
القوى العاملة تبحث مع وزارة العمل الليبية آليات جذب العمالة المصرية للمشاركة في إعادة الإعمار
القوى العاملة تبحث مع وزارة العمل الليبية آليات جذب العمالة المصرية للمشاركة في إعادة الإعمار
القوى العاملة تبحث مع وزارة العمل الليبية آليات جذب العمالة المصرية للمشاركة في إعادة الإعمار
القوى العاملة تبحث مع وزارة العمل الليبية آليات جذب العمالة المصرية للمشاركة في إعادة الإعمار
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