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رياضة

الدوري الإنجليزي .. برايتون يقتنص فوزا غاليا من ساوثهامبتون

الأحد 14/مارس/2021 - 04:23 م
صدى البلد
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محمد السعيد
فاز فريق برايتون على مضيفه ساوثهامبتون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانت ماري، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

افتتح برايتون التسجيل عن طريق لويس دينيك في الدقيقة 16 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 27، تمكن تشي آدامز من إحراز هدف التعادل لصالح فريق ساوثهامبتون.

عاد برايتون للتقدم مجددا عن طريق لياندرو تروسارد في الدقيقة 65، ليقتنص ثلاث نقاط غالية ابعدته خطوة عن مراكز الهبوط.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 33 في المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما رفع برايتون رصيده إلى النقطة 29 في المركز الـ 16.
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