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فن

على متن دراجة نارية.. سلاف فواخرجي تتألق في أحدث إطلالة لها

الأحد 14/مارس/2021 - 04:23 م
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
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محمد بدران
نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلاف فواخرجي في الصورة على متن دراجة نارية بإطلالة رياضية جذابة، وتركت شعرها الأحمر منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة وعلقت "بس حبيت اتصور عالموتور بالشام القديمة سلاف_فواخرجي".

وتحرص الفنانة سلاف فواخرجي على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

جدير بالذكر ان سلاف فواخرجي تعرضت لحملة هجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بوستر مسلسل " شيكاغو" الذي ظهرت فيه بجرأة، وتظهر وهي تحاول ان تقبل بطل العمل، ووصف البعض البوستر بـ الخادش للحياء، وتم توجيه انتقادات لاذعة لسلاف فواخرجي وأبطال العمل. 

وتزوج وائل رمضان من سلاف فواخرجي عام 1999 ورُزق منها بابنيه حمزة عام 2000 وعلي عام 2009.

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