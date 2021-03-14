18 مارس .. عرض فيلم حمّام سخن للمرة الأولى في مهرجان ساوث باي بأمريكا

تشهد فعاليات النسخة القادمة من مهرجان ساوث باي ساوث ويست بالولايات المتحدة الأميركية (16 – 20 مارس) عرض فيلم حمّام سخن للمخرجة منال خالد ليكون عرضه الأول عالميًا بقسم جلوبال، ويعد الفيلم هو المشاركة العربية الوحيدة في المهرجان، وهو أيضًا أول فيلم مصري يشارك في المهرجان الأميركي منذ أكثر من 10 سنوات، وأول فيلم روائي طويل لمخرجته.





يقام العرض يوم الخميس 18 مارس الساعة 5 مساءً (غرينتش-6) عبر الإنترنت نظرًا لظروف تفشي فيروس كورونا، وسيكون العرض مقتصرًا على الأراضي الأميركية بسعة 2000 مشاهد فقط، والأفلام الروائية الطويلة المشاركة في المهرجان مؤهلة للمنافسة على جوائز The Film Independent Spirit المرموقة.





مهرجان ساوث باي ساوث ويست هو واحد من أهم المهرجانات التي تقام سنويًا بالولايات المتحدة الأمريكية في تكساس، وانطلقت فعالياته عام 1987 النسخة الرقمية من مهرجان ساوث باي ساوث ويست لعام 2021 ستضم عروض موسيقية، وعروض أفلام، بالإضافة إلى مؤتمرات وفرص استثنائية للتفاعل والتواصل مع العاملين في مجال الترفيه.





يدور الفيلم حول مجموعة نساء من أعمار متفاوتة وخلفيات اجتماعية متباينة يقعن أسيرات لبحثهن عن الحرية، كما يناقش الفيلم المفهوم الواسع للحصار، الذي أحيانًا ما يصنعه الإنسان حول نفسه، فمفهوم الحصار ليس قاصرًا فقط على الحوائط والسلاسل، بل عادةً ينبع من الداخل.





تتشارك النساء نفس الأحلام حول التغيير والخروج عن المألوف، ولكن اختلافهن يتسبب في حالة من التباين عندما يتعلق الأمر بوعيهن وانفتاحهن وأساليبهن في التعبير والتمرد.





كان الفيلم عُرض منه 13 دقيقة في مهرجان الجونة السينمائي ضمن مشواره في الحصول على تمويل، وبعد ذلك أطلق صناع الفيلم حملة تمويل من خلال موقع indiegogo، عبر الصفحة الرسمية للفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد مر الفيلم بعدة مصاعب إنتاجية عند بداية تصويره عام 2011، وتوقف بعد ذلك أكثر من مرة لصعوبة العثور على جهة إنتاج مسؤولة عن الفيلم.





حمام سخن من إخراج وإنتاج منال خالد، وتأليف رشا عزب بالاشتراك مع منال خالد، وبطولة كارولين خليل، ريم حجاب، أسامة أبو العطا، نعمة محسن، منى مختار، ثراء جُبيل، رجوى حامد، زينة منصور، حبيبة عفت وفاضل الجارحي، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي‎.





منال خالد مخرجة مصرية درست الفلسفة في جامعة الإسكندريةـ، بدأت في تطوير مهارتها كمخرجة في سن صغير حيث عملت مع مجموعة من المخرجين البارزين. كما ثقلت الدراسة بحضورها لورش وفصول من الفئة الرئيسية في الإخراج والكتابة ونقد الأفلام.



