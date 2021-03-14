رسميا.. كوسوفو تفتتح سفارتها في القدس

افتتحت كوسوفو رسميا، اليوم الأحد، سفارتها في القدس، في اعتراف بالمدينة كعاصمة لإسرائيل، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الكوسوفية.





وافتتح مقر البعثة في احتفال مقتضب رفع خلاله علم كوسوفو امام المبنى وعلق على مدخله لافتة حُفر عليها "جمهورية كوسوفو" بالألبانية والعبرية والإنجليزية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





وتعد كوسوفو أول دولة ذات غالبية مسلمة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومن المقرر أن تحصل على اعتراف من تل أبيب باستقلال كوسوفو عن صربيا عام 2008.





وأكدت وزارة خارجية كوسوفو في بيانها أن هذا الإجراء يأتي بناء على اتفاق الاعتراف المتبادل بينها وإسرائيل الذي تم التوصل إليه في واشنطن في الرابع من سبتمبر الماضي وأدى إلى إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين الطرفين مطلع فبراير الماضي.



