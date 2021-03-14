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ثقافة

بعد توقف 3 أشهر.. عودة المعارض والمهرجانات والأنشطة الثقافية والفنية بالأماكن المفتوحة

الأحد 14/مارس/2021 - 04:46 م
صدى البلد
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طارق موسى
وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على طلب الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، باستثناء إقامة معارض الكتاب والمهرجانات والعروض المسرحية في الساحات والمناطق المفتوحة بنسبة حضور 50% من الطاقة الاستيعابية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وكافة الجهات المعنية.

وقدمت وزيرة الثقافة الشكر لدولة رئيس الوزراء، وقالت إن إقامة الفعاليات في الأماكن المفتوحة يساهم بشكل كبير في صناعة الثقافة والفنون ويدعم الكتاب والنشر، كما يخلق فرصًا جيدة لتسويق المنتج الثقافي والفني والوصول بهما إلى مختلف ربوع الوطن تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، مشيرة إلى أن عودة المهرجانات يساعد على  التواصل مع العالم بالقوة الناعمة وخاصة مع الأشقاء من القارة الإفريقية. 

كما وجهت عبد الدايم إلى جميع قطاعات الوزارة واللجنة العليا للمهرجانات بالتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة على إرادة الدولة في عودة الحياة إلى طبيعتها مما يبرز قيمة القوة الناعمة كأحد المحاور الإستراتيجية للتنمية المستدامة.

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