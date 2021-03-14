أمير الكويت يغادر الولايات المتحدة متوجهاً إلى أوروبا بعد إجرائه فحوصات طبية

غادر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية متوجها إلى أوروبا في زيارة خاصة بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية في مدينة نيويورك.





وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الفحوصات التي أجراها الشيخ نواف الصباح في الولايات المتحدة تكللت بالنجاح.





وذكرت أنه كان في وداع الأمير سفیر دولة الكویت لدى الولایات المتحدة الأمریكیة الشیخ سالم عبدالله الجابر الصباح، والمندوب الدائم لدولة الكویت لدى الأمم المتحدة السفیر منصور عیاد العتیبي، وقنصل الكویت لدى مدینة نیویورك حمد علي الھزیم وأعضاء السفارة.



