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منوعات

منى الشاذلي معرفتنيش .. الممثل العالمي سيد بدرية يروي موقفا مؤلما مع الإعلامية الشهيرة

الأحد 14/مارس/2021 - 05:01 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كشف الممثل المصري العالمي "سيد بدرية"، أن الإعلامية " منى الشاذلي"، تسببت في احراجه، بعد أن قالت له أنها لا تعلم عنه شيئا وأنها لا تعرفه ، ولم تدرك أنه ممثل عالمي بأمريكا، واعتقدت أنه يكذب عليها حين عرفها بنفسه وأعماله، عندما تحدث إليها هاتفيا.


وقال النجم "سيد بدرية" خلال حوار الخاص مع موقع "صدى البلد"، أن فريق إعداد الإعلامية " منى الشاذلي"، تواصل معه لاستضافته في إحدى الحلقات  حينما كان بمصر، وتفاجأ بعد الاتصال بها أنها لا تعرف عنه شيئا وقالت له نصا:" انا معرفكش انت مين"، مما أثر هذا الموقف في نفسيته النجم بشكل سئ.


وأوضح " سيد بدرية" أنه شعر بالحزن الشديد بسبب ما قالته له الإعلامية "منى الشاذلي"، لكونها لم تكن تعلم عنه شيئا واعتقدت أنه يكذب عليها بشأن أعماله الفنية العالمية، وأنها كانت تجهل نجوميته في أمريكا.


وخلال حوار النجم العالمي "سيد بدرية"، مع موقع "صدى البلد" ، استنكر حديث الفنان  " أحمد الفيشاوي" عنه خلال استضافته في برنامج "ابو حفيظة"، والذي قال فيه الفيشاوي " مين سيد بدرية، انا معرفوش، احسن من عمرو واكد مثلا"، مما أثار هذا الكلام حفيظة النجم " سيد بدرية".


ورد " سيد بدرية" عبر حواره على "احمد الفيشاوي"، قائلًا :إنه من العيب على " احمد الفيشاوي" أن يكون فنانا ولا يعلم النجوم المصريين في السينما الأمريكية، لافتا إلى أنه قام بالعديد من الأفلام الهامة بأمريكا ومثل أمام كبار نجومها مثل جورج كلوني  وحامي شان، وآل باتشينو، وغيرهم من النجوم العالميين.

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