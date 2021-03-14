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أخبار البلد

تخصيص مستشفى "إيزيس التخصصي" بالأقصر لتقديم خدمات الأمومة والطفولة

الأحد 14/مارس/2021 - 04:41 م
صدى البلد
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محمد غالي
عقد أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية  اجتماعًا تنسيقيًا مع قيادات الهيئة بفرع الاقصر، وذلك لمتابعة سير العمل بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة. 

 يأتي ذلك في إطار متابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر منذ منتصف فبراير 2021.

 شدد المدير التنفيذي على ضرورة متابعة تطبيق برامج وتدابير مكافحة العدوى داخل كافة وحدات ومراكز طب الأسرة، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، مع التأكيد على وجود نقطه فرز بكل وحدة ومركز طبي بشكل يومى، لفرز المواطنين في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا . 
 
وأصدر تعليماته بتشغيل الحضانات كليًا إضافة إلى تشغيل كافة العيادات الخارجية بمستشفى ايزيس في غضون 7أيام، حيث من المقرر أن يصبح مستشفى "إيزيس التخصصي"، بعد تجهيزه مركزًا متكاملًا لتقديم خدمات الأمومة والطفولة، ليكون أول مستشفى متخصص في النساء والولادة ورعاية الأطفال المبتسرين، لخدمة أهالي جنوب الصعيد.

ووجه  بسرعة توفير الكوادر الطبية للعمل داخل المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل من أهالي جنوب الصعيد، وذلك سواء بالندب أو التعاقد ،  بهدف إمداد الوحدات والمراكز الطبية بالقوى البشرية المؤهلة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة ، بما يسهم في تحقيق رضاء المنتفعين ، فيما أكد على ضرورة متابعة كافة المستلزمات الطبية داخل المستشفيات لمتابعة مدى توافر المخزون الدوائي أو المستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين على أكمل وجه مشددًا على توفير  ماينقص من مستلزمات.


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