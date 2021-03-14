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برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ أعضائها لاختيارهم في الجمعيات العمومية للصحف القومية

الأحد 14/مارس/2021 - 04:43 م
تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين
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أحمد أيمن

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة لأعضائها الذين شملتهم قرارات الهيئة الوطنية للصحافة، في إعادة تشكيل الجمعيات العمومية لعدد من الصحف القومية. 

وفي مؤسسة الأهرام اختيرت الزميلة حنان وجدى عبد المنعم خالد. 
وفي مؤسسة أخبار اليوم، جرى اختيار مصطفى محمد محمود مسلم. 
وفي مؤسسة دار التحرير اختير محمد عبد الراضي لبيب على السيد.
 وفي مؤسسة روز اليوسف، اختير أحمد صفوت على مبارك. 
وفي مؤسسة دار الهلال اختير محمد السيد محمد محمد سالم. 
وفي وكالة أنباء الشرق الأوسط، اختيرت هدى عبد الرؤوف عبد الرحمن على. 
وفي مؤسسة دار المعارف، اختير أحمد فتحي أحمد محمد.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ أعضائها لاختيارهم في الجمعيات العمومية للصحف القومية
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