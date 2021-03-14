رئيس اتحاد الميني فوتبول يفتتح الدورة التدريبية الدولية لقطاع القاهرة والإسكندرية

إفتتح رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول و عضو المكتب التنفيذي للإتحادين العربي والإفريقي أحمد سمير سليمان بالمدينة الرياضية ببورسعيد الدورة التدريبية الدولية التخصصية الثانية للميني فوتبول تحت رعاية الإتحاد العربي لقطاع القاهرة والإسكندرية لتخريج الحكام والمدربيين والإداريين.





وشهدت الدورة التدريبية إقبالا كبيرا فاق كل التوقعات من حيث عدد الحضور الكبير من مختلف محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وإسكندرية ومطروح والبحيرة والغربية والقليوبية والمنوفية والبحر الأحمر للحكام والمدربين والإداريين وذلك تحت رعاية الإتحاد العربي برئاسة أحمد دنش.





وحضر الدورة محاضرون دوليون من لبنان وتونس وهم الدكتور ناجح قاسم المحاضر الدولي المعروف والدكتور أنور بالطيب المحاضر الإفريقي، والكابتن محمد فارس قوي رئيس لجنة الحكام الإفريقية للميني فوتبول والكابتن حيدر محمد قليط رئيس لجنة الحكام الآسيوية .





كما حضرها محاضرون مصريون وهم الكابتن فكري صالح المحاضر الدولي الكبير والكابتن محمد الخضري المحاضر الإفريقي الكبير والمحاضر الدولي الكبير الكابتن أحمد الشناوي، وبحضور أعضاء اللجنه المنظمة أحمد نحلة وعلي الفقي وأسامة سيد وأحمد رسلان ومحمد خطاب وسيد رجب ومحمد عباس ومحمد توفيق وأحمد الوكيل وفرج صلاح ومحمد نصر ومحمود الخضري والكابتن محمد عاشور .





كان رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير قام بالتنسيق مع الإتحاد الإتحاد العربي لحضور المحاضرين الدوليين إلي مصر لتخريج هذا الجيل من الحكام والمدربيين والإداريين في تاريخ رياضة الميني فوتبول في مصر معبرين عن سعادتهم بحضورهم إلي مصر.





وعبر رئيس الاتحاد عن سعادته لتواجد الاتحاد في كل محافظه من محافظات مصر بمدريبيه وحكامه وادارييه، مضيفا أنه من أهم أهدافنا في رياضة الميني فوتبول الكشف عن المواهب الشابة والبعد بشبابنا بعيدا عن الارهاب والمخدرات والتطرف الديني، وتوسيع قاعدة الانتشار والممارسة.





كما عبر رئيس الإتحاد أحمد سمير سليمان عن سعادته الخاصة بنجاح أفتتاح الدورة التدريبية اليوم في قطاع القاهرة والإسكندرية والدورة التي سبقتها في قطاع القناة والدلتا للحكام والمدربيين والإداريين، مضيفا أن هناك دورة تدريبية أخري أيام 17/18/19 مارس في أسيوط لقطاع الصعيد.



