كلمني ليلة استشهاده .. أم الرائد سعيد حمدي تكشف تفاصيل مكالمته الأخيرة .. فيديو

كشفت والدة الشهيد الرائد سعيد حمدي سعيد تفاصيل آخر مكالمة بينها وبين نجلها ليلة استشهاده.





وتابعت لصدى البلد قائلة :" سعيد كلمنى يوم الاستشهاد سألته جاي امته قالي جاي قريب ياماما قبلها باسبوع جدته توفت جه دفنها ومشي.. مشي من المقابر ورجع عالمقابر فضل يتكلم شوية كتير معايا ليلة استشهادة وقلبي كان حاسس".





واضافت ان نجلها سعيد كان دائما بشوشا وضاحكا وسيرته عذبه بين الكل لمواقفة الكريمة والنبيله.





واستكملت :"سعيد لما جروج صاحبه اتصاب هوا اللي بلغنا ولما سعيد استشهد جورج بلغنا كنا غارسين جواهم روح المحبة مفيش فرق بينا وهما الاتنين ولادي".





ووجهت رسالة لشباب مصر قائلة :"بقول لكل شاب في مكانه سواء في الجيش او برة حافظوا على مصر واللي يروح لسعيد يسلملى عليه".





ووجهت رسالة لفارس نجل الشهيد سعيد قائلة :"ربنا يوفقك وتكون بار بينا واشوفك حاجة عظيمة افتخر وارفع راسك انت ابن البطل".



