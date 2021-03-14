ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

كلمني ليلة استشهاده .. أم الرائد سعيد حمدي تكشف تفاصيل مكالمته الأخيرة .. فيديو

الأحد 14/مارس/2021 - 04:55 م
الشهيد الرائد سعيد
الشهيد الرائد سعيد حمدي
Advertisements
عبد العزيز جمال
كشفت والدة الشهيد الرائد سعيد حمدي سعيد تفاصيل آخر مكالمة بينها وبين نجلها ليلة استشهاده.

وتابعت لصدى البلد قائلة :" سعيد كلمنى يوم الاستشهاد سألته جاي امته قالي جاي قريب ياماما قبلها باسبوع جدته توفت جه دفنها ومشي.. مشي من المقابر ورجع عالمقابر فضل يتكلم شوية كتير معايا ليلة استشهادة وقلبي كان حاسس".

واضافت ان نجلها سعيد كان دائما بشوشا وضاحكا  وسيرته عذبه  بين الكل لمواقفة الكريمة والنبيله.

واستكملت :"سعيد لما جروج صاحبه اتصاب هوا اللي بلغنا ولما سعيد استشهد جورج بلغنا كنا غارسين جواهم روح المحبة مفيش فرق بينا وهما الاتنين ولادي".

ووجهت رسالة لشباب مصر قائلة :"بقول لكل شاب في مكانه سواء في الجيش او برة حافظوا على مصر واللي يروح لسعيد يسلملى عليه".

ووجهت رسالة لفارس نجل الشهيد سعيد قائلة :"ربنا يوفقك وتكون بار بينا واشوفك حاجة عظيمة افتخر وارفع راسك انت ابن البطل".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أرملة الشهيد عبيدو: ليا الفخر أكون زوجة شهيد

شاهد .. والدة الشهيد سعيد حمدي باكية: ابني مش خسارة في مصر ومنحنى مكانة كبيرة

والدة شهيد تبكي على الهواء : ابني بطل وحي يرزق

والدة الشهيد سعيد حمدي تدخل في نوبة بكاء خلال قراءة وصية ابنها

إحنا نموت ومصر تعيش .. والد شهيد: عرفت خبر ابني وانا بصلي الظهر

والدة جورج المحجبة..أم الشهيد الرائد سعيد حمدي : أنا عندي بطلين ..فيديو

ترشيحاتنا

إدارة ليفربول تطمئن يورجن كلوب بشأن مستقبل محمد صلاح

تردد قناة mbc 2 الجديد على نايل سات وعرب سات.. اضبطه الآن

18 مارس .. عرض فيلم حمّام سخن للمرة الأولى في مهرجان ساوث باي بأمريكا

التموين: طرح لحوم طازجة بـ 60 جنيها للكيلو.. واحتياطي السلع الغذائية يكفى حتى بعد عيد الأضحى

اتحاد الكرة يرفض فكرة إلغاء الدورى.. تفاصيل

انتحار أم سقط سهوا.. شاب يلقى حتفه تحت عجلات مترو العتبة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور فورد مافريك 2022 الصغيرة بتمويهات كاملة

بدون أدوية .. علاجات منزلية لمرضى كورونا أثناء العزل

بشرة خير .. دواء للإكزيما يستخدم لعلاج فيروس كورونا