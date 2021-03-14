رئيس التأمين الصحي: ندرس تحمل الهيئة تكاليف قطع غيار زراعة القوقعة

كشف الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، أنه سيتم دراسة تحمل الهيئة تكاليف قطع غيار زراعة القوقعة، استجابة لشكاوى عدد من أولياء الأمور بسبب استغلال بعض الشركات وزيادة الأسعار بما لا يفوق إمكانيات عدد كبير منهم.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.





واستعرض النائب محمد زين الدين، طلب إحاطة بشأن عدم توفير الهيئة العامة للتأمين الصحي (قطع الغيار والصيانة الشاملة للقوقعة الخاصة بضعاف السمع)، وهو ما يفوق قدرات الأهالي في شرائها من الشركات الخاصة بمبالغ مرتفعة تفوق قدراتهم.





وأوضح أن قطع الغيار يتراوح سعرها بين ٣ آلاف إلى 20 ألف أو أكثر، وهو ما يفوق قدرات كثير من الأسر.





وكشف محمد زين الدين، عن إشكالية التحديث الإجباري الذي تقوم به الشركات النتيجة كل فترة، من خلال إصدار جديد، وهو ما يلزم الأهالي بالتحديث، لأن الشركة تقوم بوقف تصنيع قطع الغيار للأجهزة القديمة لتجبر ضعاف السمع على التحديث.





وشدد زين الدين على ضرورة إيجاد حلول فورية بصرف قطع غيار القوقعة عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحي وتكون باستمرار مع وضع الضوابط التي تضمن حقوق الصرف، والتكفل بالتحديث.

وأشار ضاحي، تعقيبا على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، إلى أنه في ٢٠٢٠ تم عمل ٢٢٨ عملية زراعة قوقعة وتحملت تكلفتها هيئة التأمين الصحي بالكامل.





وأكد رئيس هيئة التأمين الصحي، أن اللجان توسعت على مستوى الجمهورية، فضلا عن التعاقد مع ١٦ مستشفى جامعي، بالإضافة إلى مستشفيات التأمين، مشيرا إلى أن هناك ١٠٥ مركز تأهيل على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه أيضا في ٢٠٢٠ تحملت الهيئة ٥٠% من الجزء الخارجي من القوقعة.





وأوضح أنه تم تم التوافق مع الشركات لتغيير "السوفت ووير" على التأمين الصحي، مؤكدا أنه سيتم دراسة تحمل تكلفة قطع الغيار، مضيفا: تحملنا أكثر من ٤٧ مليون جنيه في ٢٠٢٠ في شأن عمليات زراعة القوقعة، وتحمل قطع الغيار قد يصل لنفس الرقم، لذا فإن الأمر يحتاج إلى دراسة.



