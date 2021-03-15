مهرجان ادلعي يا موزة لـ حسن شاكوش وعمر كمال يحتل المركز الرابع في تريند اليوتيوب .. فيديو





تقول كلمات الأغنية: " احنا جينا نعمل.. دوشه وقلبان كا العاده .. يلا كله يرقص .. علي مزيكت السعاده.. مهما غيبنا احنا .. ابطال الساحه ياساده .. رقم واحد ديما .. وانتم اصوات كدابة".





شبح شبح شبح .. احنا اللي خطفنا اللقطه.. شوح شوح شوح .. النمره بتاعتك ساقطه .. اسمي ديما لامع .. وسابقكوو بالف محطه.. يعني انت لو كوكب .. ف انا هفضل فيها مجره".





أغنية "ادلعي ياموزة" كلمات غباشي و اسلام المصري، والحان اسلام ساسو.

حقق مهرجان "ادلعي ياموزة" لـ حسن شاكوش وعمر كمال نجاحا كبير جدًا، وجاءت الاغنية في الترتيب رقم 4 بالتريند بعد طرحها عبر القناه الرسمية على "اليوتيوب".