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برلمان

وزيرة الهجرة: القوى الناعمة في الخارج تساعد الدولة في مواجهة التحديات

الأحد 14/مارس/2021 - 05:20 م
وزيرة الهجرة تلتقى
وزيرة الهجرة تلتقى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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فريدة محمد
استقبل المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، بمقر المجلس ظهر اليوم، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج يرافقها أبناء المصريين الدارسين في الخارج.

وحضر اللقاء أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مجلسى الشيوخ والنواب ، وعرض "عتمان" نبذة تاريخية عن نشأة مجلس الشيوخ وتطور الحياة النيابية في مصر.

ورحب المستشار "عتمان" بالضيوف ناقلًا تحيات المستشار عبد  الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس للجميع، مشيرًا إلى اعتذاره عن اللقاء لظرف  طارئ.

ومن جانبها قدمت الوزيرة الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب على تنظيم هذه الزيارة وإتاحة الفرصة للشباب للاطلاع على هذه التجربة، مشددة على أهمية دور القوى الناعمة في الخارج في مساعدة الدولة المصرية في مواجهة التحديات والأزمات التي تواجهها كسفراء للدولة في مختلف دول العالم.

فيما أكد  النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ  أهمية الزيارة التي تأتي لعرض تجربة الدولة المصرية في تمكين الشباب وكيف انتقل تمكين الشباب من الأقوال إلى الأفعال وأصبحوا صوتًا حرًا داخل البرلمان.
وزيرة الهجرة: القوى الناعمة في الخارج تساعد الدولة في مواجهة التحديات
وزيرة الهجرة: القوى الناعمة في الخارج تساعد الدولة في مواجهة التحديات
وزيرة الهجرة: القوى الناعمة في الخارج تساعد الدولة في مواجهة التحديات
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