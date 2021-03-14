تحرير 47 مهاجراً غير شرعي من سجن سري في ليبيا





حررت قوات ليبية مشتركة من الجيش والشرطة، 47 مهاجرا غير شرعي كانوا مختطفين لدى جماعات الاتجار بالبشر، في ضواحي مدينة الكفرة جنوب شرق البلاد.





ونقلت شبكة "إرم نيوز" الإخبارية عن مديرية أمن مدينة الكفرة قولها إن "كتيبة سبل السلام بالجيش الليبي بالتعاون مع قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الكفرة ومركز الإيواء والترحيل بالكفرة، نجحت في تحرير 46 شخصا من الجنسية السودانية من العمالة غير الشرعية الذين قدموا إلى ليبيا وشخص إثيوبي".





وأضافت: "تمت العملية بعد مداهمة مزرعة يوجد بداخلها سجن سري يستعمل لسجن المهاجرين غير الشرعيين من قبل جماعات الاتجار بالبشر، وجاءت العملية بعد أن تمكن أحد المساجين من الهروب وقدم بلاغا إلى أعضاء كتيبة سبل السلام بالبوابة الشمالية للمدينة".





وتابعت: "وتم إبلاغ قسم البحث الجنائي الكفرة، حيث تم جمع المعلومات من هذا الشخص وتم إبلاغ النيابة العامة وأخذ الإذن بمداهمة الموقع وتحرير هؤلاء المهاجرين".





وكان جنود تابعون لمنطقة طرابلس العسكرية، أصيبوا بجروح، أمس السبت؛ خلال تنفيذهم عملية عسكرية ضد مواقع لناشطين في مجال الاتجار بالبشر والمهربين في مدينة بني وليد غربي البلاد، حيث اقتحم الجنود عدة مواقع للمتاجرين بالبشر والمهربين، وتم ضبط 4 مسلحين لا يحملون الجنسية الليبية.



