عائشة الكيلانى: لن أسامح المخرج محمد سامى





أكدت الفنانة عائشة الكيلانى، انها لم تستطيع ان تسامح المخرج محمد سامى بعد التصريحات التى زج أسمها فيها عقب خلافه مع نسرين إمين.





وتابعت" الكيلانى" فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انها لم تتعامل مع محمد سامى من قبل حتى يزج باسمها فى خلافه مع الممثلة نسرين إمين ، وإنها بالرغم من عدم معرفتها بنسرين إمين ولكن يشرفها تشبيهها بها.





وإضافت " الكيلانى "، إنها لا تقوم بمشاهدة التلفاز بشكل دائمًا ، لذا لا تسطيع ان تتذكر معظم أسماء الفنانيين كما انها ترفض ان تتعامل مع مواقع التواصل الإجتماعى لأنها تهدر وقت الاشخاص ، حيث تفضل ان تقوم بقراءه كتاب فى هذا الوقت.





وكان آخر أعمال عائشة الكيلانى هو مسلسل "أبو ضحكة جنان" الذى عرض عام 2009، وشاركت فى بطولته أشرف عبد الباقى ورانيا فريد شوقى وصلاح عبد الله وتنال قصة حياة الفنان الراحل إسماعيل ياسين.



