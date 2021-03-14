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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا .. هكذا يمكنك اكتشاف من حظرك على واتساب.. تعرف على أفضل 5 هواتف ذكية بسعر 4000 جنيه

الأحد 14/مارس/2021 - 07:00 م
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.

تحاول شركة فيسبوك Facebook، دمج خدماتها الرئيسية الثلاثة من أجل حصول المستخدمين على تجربة أكثر سلاسة، وعلى الرغم من أن طريقة عمل تطبيقي إنستجرام وواتساب منفصلة عن بعضهما، إلا أنه بعد استحواذ الشركة الأمريكية عليهما، أصبحت الميزات شائعة جدا بينهما، لاسيما بعد تقديم ميزة القصص في كلا التطبيقين، والآن، تخطط عملاقة التواصل الاجتماعي لإضافة ميزة Reels، إلى تطبيق واتساب. 


تردد الكثير من المعلومات حول هاتف سامسونج الجديد Galaxy Note 20 FE، والذي تخطط الشركة لإصداره بسعر منخفض مع التخلى عن بعض ميزات سلسلة هواتفها الرائدة التي تمتلك قلما Galaxy Note.


يتساءل معظم المستخدمين عن كيفية معرفة ما إذا قام شخص ما ضمن قائمة أصدقائهم على تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp بحظرهم، ويرجع سبب ذلك إلى بعض ميزات الخصوصية التي تقدمها الخدمة لحماية مستخدميها، منها عدم إخبار المستخدم أن إحدى جهات الاتصال التي يقوم بتبادل الرسائل معاها على المنصة قد قامت بحظره.


كشفت شركة أوبو OPPO الصينية، عن سعر ومواصفات Oppo Find X3 pro، والذي سيعد من أحدث هواتفها الذكية من فئة الفلاجشيب، ومن المتوقع أن يتوفر بالأسواق خلال شهر مارس الجاري، إلى جانب ثلاثة إصدارات أخرى من نفس السلسلة وهي: Find X3، و Find X3 Neo، وFind X3 lite.


أصدرت جوجل Google، تحديثا طارئا جديدا لمتصفح كروم Chrome، والذي تطلق الشركة الأمريكية للمرة الثانية هذا الشهر لإصلاح ثغرات أمنية تم استغلالها من قبل المتسللين.


توجد العديد من الهواتف المحمولة القوية ضمن أفضل هواتف في فئة 4000، والتي تتميز بمواصفات وإمكانيات رائدة في هذه الفئة المتوسطة، وتجلب بعض أفضل هواتف في فئة 4000، ميزات منافسة يصعب معها تحديد ما هو الجهاز الأنسب للشراء، فبعض الأجهزة تمتاز ببطارية كبيرة وشحن سريع، والبعض الآخر يمتاز بآداء معالج قوى وحجم ذاكرة غير اعتيادي بالإضافة لإعدادات كاميرا متميزة.


ظهرت العديد من التسريبات حول إصدارات هواوي المقبلة P50 وP50 Pro، واليوم كشف مقطع فيديو مسرب المزيد من تفاصيل أكثر حول هاتف P50، والذي يعطينا نظرة أقرب للهاتف الرائد المرتقب من جميع الجوانب.


يعد واتساب WhatsApp، تطبيق مراسلة فورية يتيح لمستخدميه إرسال الرسائل النصية والصوتية عبر الدردشات إلى جانب مشاركة الوسائط، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو، سواء في الدردشات الفردية أو الجماعية، ويمتلك تطبيق التراسل إصدارا آخر مخصص لأجهزة سطح المكتب، إلى جانب الإصدارات المخصصة للهواتف الذكية.
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