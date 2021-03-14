أخبار التكنولوجيا .. هكذا يمكنك اكتشاف من حظرك على واتساب.. تعرف على أفضل 5 هواتف ذكية بسعر 4000 جنيه

أصدرت جوجل Google، تحديثا طارئا جديدا لمتصفح كروم Chrome، والذي تطلق الشركة الأمريكية للمرة الثانية هذا الشهر لإصلاح ثغرات أمنية تم استغلالها من قبل المتسللين.

توجد العديد من الهواتف المحمولة القوية ضمن أفضل هواتف في فئة 4000، والتي تتميز بمواصفات وإمكانيات رائدة في هذه الفئة المتوسطة، وتجلب بعض أفضل هواتف في فئة 4000، ميزات منافسة يصعب معها تحديد ما هو الجهاز الأنسب للشراء، فبعض الأجهزة تمتاز ببطارية كبيرة وشحن سريع، والبعض الآخر يمتاز بآداء معالج قوى وحجم ذاكرة غير اعتيادي بالإضافة لإعدادات كاميرا متميزة.







