أحمد السقا مع ابنه الأكبر في باريس خلال مرحلة الطفولة.. شاهد

نشر النجم "أحمد السقا" صورة جديدة في شبابه تجمعه بابنه "ياسين" في طفولته علي حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".





و ظهر الفنان احمد السقا بصحبة ياسين في باريس، ونالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور.





أن أحدث أعمال الفنان أحمد السقا فيلم "العنكبوت"، وقررت الشركة المنتجة للفيلم عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل والذى قد يشهد منافسة قوية بين عدد من الاعمال السينمائية.







وتم تصوير عدد من مشاهد الفيلم فى أماكن متفرقة منها شوارع خارجية واستديوهات، ثم توقف بسبب فيروس كورونا المستجد.









وتدور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العنكبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة أنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.

















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