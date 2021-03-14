له تأثير مباشر على الأمن القومي .. سريلانكا تحظر ارتداء النقاب

أعلنت السلطات في سريلانكا عزمها على حظر ارتداء البرقع أو النقاب للمسلمات في البلاد.





وفقًا لأسوشيتد برس ، قال وزير الأمن العام السريلانكي ساراث ويراسيكارا إنه وقع ورقة تسعى للحصول على موافقة مجلس الوزراء لحظر البرقع ، مصرًا على أن الملابس المعنية "لها تأثير مباشر على الأمن القومي".





وقالت ويراسيكارا: "في أيامنا الأولى ، كان لدينا الكثير من الأصدقاء المسلمين ، لكن النساء والفتيات المسلمات لم يرتدين البرقع مطلقًا". إنها علامة على التطرف الديني الذي ظهر مؤخرًا. سنحظره بالتأكيد.





كما قال الوزير السريلانكي إن الحكومة ستحظر أكثر من 1000 مدرسة إسلامية ، معروفة باسم المدارس ، بحجة أنها غير مسجلة لدى السلطات ولا تتبع سياسة التعليم الوطنية.



