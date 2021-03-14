له تأثير مباشر على الأمن القومي .. سريلانكا تحظر ارتداء النقاب

أعلنت السلطات في سريلانكا عزمها على حظر ارتداء البرقع أو النقاب للمسلمات في البلاد.
وفقًا لأسوشيتد برس ، قال وزير الأمن العام السريلانكي ساراث ويراسيكارا إنه وقع ورقة تسعى للحصول على موافقة مجلس الوزراء لحظر البرقع ، مصرًا على أن الملابس المعنية "لها تأثير مباشر على الأمن القومي".
وقالت ويراسيكارا: "في أيامنا الأولى ، كان لدينا الكثير من الأصدقاء المسلمين ، لكن النساء والفتيات المسلمات لم يرتدين البرقع مطلقًا". إنها علامة على التطرف الديني الذي ظهر مؤخرًا. سنحظره بالتأكيد.
كما قال الوزير السريلانكي إن الحكومة ستحظر أكثر من 1000 مدرسة إسلامية ، معروفة باسم المدارس ، بحجة أنها غير مسجلة لدى السلطات ولا تتبع سياسة التعليم الوطنية.
وفي عام 2019، تم حظر ارتداء البرقع في سريلانكا مؤقتًا بعد التفجيرات الإرهابية القاتلة في الكنائس والفنادق التي أودت بحياة أكثر من 260 شخصًا في عيد الفصح الأحد من ذلك العام.
كما يشير المنفذ الإعلامي ، يشكل المسلمون ما يقرب من 9 في المائة من سكان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة ، ويمثل البوذيون أكثر من 70 في المائة والأقلية العرقية التاميل ، "وهم في الغالب من الهندوس" ، وتشكل حوالي 15 في المائة.