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اقتصاد

ميرفت حطبة قائما بأعمال رئيس غير تنفيذي للقابضة للسياحة

الأحد 14/مارس/2021 - 05:26 م
هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام
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علياء فوزى
أصدر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قرارًا بتكليف ميرفت علي حطبة للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعادل أمين والي للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي، لحين استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. 


وتضمن القرار تكليف التالية أسماؤهم: أيمن أحمد عبد العزيز، محمد ماجد المنشاوي، خالد عباس سبع، محمد وهب الله،  للقيام بأعمال أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين، إلى جانب ممثل وزارة المالية.


ويتزامن القرار مع انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي للشركة القابضة للسياحة والفنادق.. ويسري العمل بهذا القرار اعتبارا من 14 مارس 2021، ولمدة 3 سنوات. 


ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل العمل بتعديلات قانون قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والتي تضمنت الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة، ووجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، وتمثيل العمال، مع التزام الشركات بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة.
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