ميرفت حطبة قائما بأعمال رئيس غير تنفيذي للقابضة للسياحة

أصدر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قرارًا بتكليف ميرفت علي حطبة للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعادل أمين والي للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي، لحين استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.









وتضمن القرار تكليف التالية أسماؤهم: أيمن أحمد عبد العزيز، محمد ماجد المنشاوي، خالد عباس سبع، محمد وهب الله، للقيام بأعمال أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين، إلى جانب ممثل وزارة المالية.









ويتزامن القرار مع انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي للشركة القابضة للسياحة والفنادق.. ويسري العمل بهذا القرار اعتبارا من 14 مارس 2021، ولمدة 3 سنوات.







