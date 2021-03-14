كارثة مستشفى السلط.. برلمان الأردن يعقد جلسة طارئة لبحث تداعيات الحادث.. الحكومة تعلن تحملها المسئولية وخطابات شديدة اللهجة تطالب الخصاونة بالاستقالة

- غضب شعبي في الأردن بسبب كارثة السلط وتساؤلات عن مصير حكومة الخصاونة

- البرلمان الأردني يوافق على تشكيل لجنة تحقيق نيابية في حادث السلط

- رئيس مجلس أعيان الأردن: كل من تسبب بكارثة السلط سيدفع الثمن









عقد مجلس النواب الأردني، صباح اليوم الأحد، جلسة طارئة لتحديد أسباب وتداعيات الحادث المفجع في مستشفى السلط الحكومي، والذي أثار موجة غضب هائلة داخل الساحة الداخلية السياسية.





وانصب غضب الأردنيين على حكومة بشر الخصاونة، وسط أصوات شعبية ونيابية، حيث قال بعض النواب إن ما حدث في مستشفى السلط ليس إلا جزءًا من مسلسل إخفاقات الحكومة الحالية التي أجرت الأسبوع الماضي، تعديلا وزاريا، هو الأول لها بعد 4 أشهر على تشكيلها.





وتوفي 9 مرضى بفيروس كورونا، أمس السبت، بعدما انقطع الأكسجين عن غرف العناية الحثيثة والخداج وغرف العزل لمدة ساعة في مستشفى السلط الحكومي، غربي العاصمة عمان.





وتسببت هذه الفاجعة، بإقالة وزير الصحة، وإنهاء خدمات مدير المستشفى وتوقيفه في السجن مع 4 مسئولين في المؤسسة الصحية التي افتتحت حديثا، وكلفت نحو 200 مليون دولار.





وكانت زيارة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الحدث الأبرز بعد الفاجعة، عندما توجه للمستشفى برفقة ولي عهده الأمير الحسين وهما يرتديان زيا عسكريا.





ومساء أمس، أعرب رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، عن اعتذاره للشعب الأردني، معلنا تحمله المسئولية الأدبية والأخلاقية عما جرى، قائلا: إنه "يشعر بالخجل"، تزامنًا مع خروج عدة مسيرات في مناطق حي الطفايلة بعمان، وذيبان بمحافظة مادبا والكرك للمطالبة برحيل الحكومة.





ووقع 13 نائبا مذكرة طلبت عقد جلسة لطرح الثقة بحكومة الخصاونة، فيما تعهدت كتلة المستقبل التي تضم 30 نائبا، بطرح الثقة بالحكومة.





وشهدت جلسة البرلمان يوم الأحد، خطابات شديدة اللهجة بحق الحكومة ورئيسها، واعتبر نواب أنها غير قادرة على إدارة البلاد.





وبعد 5 ساعات من النقاش، وافق مجلس النواب بالأغلبية على تشكيل لجنة تحقيق نيابية؛ للوقوف على أسباب ما حصل من نفاد الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي وما نتج عنه من وفيات.





وأكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، اليوم الأحد، أنه ستتم محاسبة المسئولين عن حادثة مستشفى السلط،لافتًا إلى أن هناك تقصير من الحكومة، وعدم التزام من المواطنين أيضا بشأن أزمة كورونا التي تعصف بالبلاد.





وقال الفايز في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" إن رئيس الوزراء "تحمل المسئولية الأخلاقية للحادثة، كما أن وزير الصحة قدم استقالته"، معتبرا أن هذه الإجراءات لا تزال "غير كافية".





وأضاف: "القضاء هو الفيصل.. تحويل المسئولين للقضاء ومحاسبتهم على هذه المصيبة هو شيء أساسي. كان هناك تقصير وإهمال من موظفي مستشفى السلط للأسف، وكل من تسبب بالكارثة يجب أن يدفع الثمن".





وتابع: "وزير الصحة لا يتحمل المسئولية وحده، وبالنسبة للمتورطين الآخرين فإن الطريق الوحيد لمحاسبتهم هو القضاء، والتهمة هنا هي الإهمال الذي يؤدي للوفاة".





ونوه الفايز إلى أن لجنة في مجلس الأعيان الأردني، سبق أن قدمت توصيات للحكومة بشأن المنظومة الصحية، قائلا إنه لم يتم الأخذ بها.





واستطرد: "عقدنا اجتماعا اليوم، وجددنا دعوة الحكومة بعده للأخذ بتلك التوصيات. يجب أن نحل المشاكل التي تواجهها المنظومة الصحية مثل الإهمال والتقصير ونقص الكوادر، وإذا لم نبدأ بإيجاد الحلول الآن ستتكرر هذه المشاكل في المستقبل، وستواجه أي قطاعات في دوائر الدولة مصائب. يجب أن تكون هناك ثورة بيضاء لإعادة النظر في الإدارات العامة ككل".





وفيما يتعلق بسحب البرلمان الثقة من الحكومة الأردنية، أكد الفايز أن الأمر متروك للنواب الذين انتخبهم الشعب الأردني لاتخاذ مثل هذا القرار.





وفيما يتعلق بتفاقم أزمة فيروس كورونا في الأردن، أكد الفايز أن المسئولية "تقع على عاتق الجميع وليست الحكومة فقط".





وأضاف: "يجب أن يكون المواطن على قدر من الوعي ويحافظ على أسس الصحة العامة، لتفادي تفشي العدوى، إلا أنه للأسف هناك ظاهرة عالمية بعدم الالتزام. الحكومة بالتأكيد تتحمل المسئولية أيضا، إلى جانب شركات الأدوية التي تعاقدت معها الحكومة لتوفير اللقاح، إلا أنها لم تلتزم بالمواعيد".



