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محافظات

مصدر تكشف تفاصيل حريق الورشة العائمة بشركة التمساح لبناء السفن

الأحد 14/مارس/2021 - 05:17 م
ريق الورشة العائمة
ريق الورشة العائمة
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انجي هيبة
أكدت مصادر مسئول بشركة التمساح لبناء السفن ، إحدي الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، أن الحريق الذي شب، اليوم الأحد، كان محدود، وتمكنت قوات الحماية المدنية من  السيطرة عليه.

وأضافت المصادر، أن الحريق شب بورشة "خدمات" عائمة تخضع لعمليات إصلاح خلال الفترة الحالية وأنها ليست داخل الخدمة.

وأكدت المصادر علي أن الحريق لم يسفر علي أي إصابات بالغة وان عدد من العمال أصيبوا باختناقات محدودة تم نقلهم إلي مستشفي هيئة قناة السويس لتلقي العلاج فيما تم علاج بعض متهم في مكان الحريق.

وأمر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أمر بتوجيه سيارات الإسعاف الخاصة بهيئة قناة السويس لمكان الحريق ونقل أي مصابين إلي مستشفى نمرة ٦.
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