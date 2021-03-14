عرض 4 أفلام قصيرة بنادي "سينما الشباب"





أقام نادي سينما الشباب الذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحى عبد الوهاب" ، فعالياته امس السبت بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.





وعرض خلال الفعاليات مجموعة من الأفلام القصيرة وهي الفيلم التسجيلي القصير " الفن شارعنا " للمخرجة نفرتاري جمال، والفيلم الروائي القصير " غني" للمخرج محمود خواجه، والفيلم الروائي القصير " ضل ونور" للمخرج محمد ناصر، والفيلم الروائي القصير " الترابيزة اللي في الآخر" للمخرجة بسنت غنيمي.





وعقب عرض الأفلام اقيمت ندوة ادارها الناقد السينمائى "أحمد نبوي" تمت خلالها مناقشة الافلام مع الجمهور.





يذكر أن فعاليات النادي أقيمت مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاه الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.