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محافظات

ضبط آلاف القطع من مستلزمات كورونا مجهولة المصدر بالإسكندرية

الأحد 14/مارس/2021 - 05:50 م
مستلزمات كورونا
مستلزمات كورونا مجهولة المصدر
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أحمد بسيوني

شنت ادارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوي مدير الادارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين حملات على نطاق الادارة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على شركات و مخازن المستلزمات الطبية حفاظا على صحة المواطنين.

 

واسفرت الحملات عن تحرير محضر حيازة سلع مجهوله المصدر وغير مدون عليها أي بيانات بأحد المخازن التابعة لإحدى الشركات بالمنطقه الصناعية الثانية ببرج العرب.


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وتم ضبط والتحفظ على 5000  قطعة ماسك وجه كبير، و3000 قطعة ماسك أطفال صغير، و3150 عبوة كحول ايثيلي 120 مم، و945 عبوة جيل ايدي 50 مم، و10 كمامات استعمال مرة واحدة.

 

 وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط آلاف القطع من مستلزمات كورونا مجهولة المصدر بالإسكندرية
ضبط آلاف القطع من مستلزمات كورونا مجهولة المصدر بالإسكندرية
ضبط آلاف القطع من مستلزمات كورونا مجهولة المصدر بالإسكندرية
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