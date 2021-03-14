تعليم الوادي: عروض فنية وتدريبات لطلبة المدارس العسكرية بـ الخارجة

نفذت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد اليوم ، عروضًا تدريبية وفنية، لطلبة المدارس العسكرية بمركز الخارجة، مع تكريم المتميزين من الطلبة والمعلمين بالمدارس الصناعية العسكرية، تزامنًا مع بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.





جاء ذلك خلال عرض قدمته طلبة مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية، ، تضمن عرضًا عسكريًا ورياضيًا، تخلله استعراض مهارات الطلبة القتالية، واستخدام السلاح، وفنون الرماية، وعروض القتال والاشتباك المتلاحم، لإبراز قدرات الطلبة البدنية والجسدية.

شهد العرض اللواء أيمن عبد الفتاح، مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي للمدارس العسكرية، يرافقه العقيد محمد عبد المنعم السباعي، المستشار العسكري بالوادي الجديد، والدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

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وشارك كورال التربية والتعليم، بفقرات فنية وغنائية، عن حب الوطن والانتماء، إضافةً إلى فقرات شعرية عن الشهيد، مع كلمة المستشار العسكري بالمحافظة، عن أن التعليم الفني هو عنصر الأمان في نجاح أي بلد وتقدمها، وأدت التكنولوجيا الحديثة في العالم، إلى قيام صناعات حديثة، ومهن جديدة ومتميزة، غير تقاليده، تحتاج إلى أيدي عاملة مدربة، ومتخصصة علميًا وعمليًا، لقيام هذه الصناعات، لذلك حرصت الدولة والقيادة السياسية، على تخريج دفعات جديدة من الأيدي العاملة الوطنية الفنية المتخصصة، بصبغة انضباطية، تحقق التقدم والازدهار في شتى المجالات.

وأكد "النيلي"، أن المديرية استقبلت لجنة من إدارة الدفاع الشعبي والعسكري للمدارس العسكرية، لمتابعة الفصول التعليمية، وسير العمل بالمدارس العسكرية بالمحافظة حيث يوجد 3 مدارس عسكرية، على أرض الوادي الجديد.

وأضاف، أن وزارة التربية والتعليم، بدأت في نوفمبر 2019، التجربة الأولى لتطبيق برنامج التأسيس العسكري في المدارس الفنية، لتحقيق الانضباط، وحتى يستفيد الطلاب من الدراسة، وتغيير سلوكيات الطلاب في المدارس الفنية، وأيضًا تغيير الصورة الذهنية عن طلبة المدارس الفنية.

وأشار "النيلي"، إلى أن هذا النظام أحدث نقلة كبيرة ونوعية في تفكير وشخصية الطلاب، من طالب غير منضبط، إلى شخص حريص على الحضور والانصراف، وعدم الغياب خلال الأيام الدراسية وحريص على احترام الآخرين في المدرسة وخارجها، كما أدى تطبيق التأسيس العسكري على الطلاب، إلى زيادة الوعي والانتماء والولاء للوطن، وحب الجيش المصري، والشعور بالتضحية والفداء، من أجل بلدهم.

وفي ختام الاحتفالية؛ تم تكريم 3 طلاب، و3 معلمين ومعلمات، بمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية، لتعاونهم المثمر والفعال، مع القائد العسكري للمدرسة، طوال الفترة الماضية



