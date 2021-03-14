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فن

منة فضالي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

الأحد 14/مارس/2021 - 05:49 م
منة فضالي
منة فضالي
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محمد بدران
حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها داخل إحدى صالات الجيم.


وتألقت منة فضالي في الصور بإطلالة رياضية، وارتدت ليجين باللون أسود اتسم بالخطوط البيضاء، مع سترة قطنية باللون الأصفر، وانتعلت  حذاء رياضيا مسطحا باللون الأسود، ما منحها إطلالة بسيطة غير مبالغ فيها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها.


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالي على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

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