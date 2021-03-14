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إلهام أبو الفتح
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الأحد 14 مارس 2021 - 50 : 07 م
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برلمان
وزير المالية : قانون الصكوك السيادية يهدف إلى جذب مستثمرين من الأسواق الدولية
الأحد 14/مارس/2021 - 05:22 م
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وزارة المالية
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
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