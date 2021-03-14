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برلمان

وزير المالية : قانون الصكوك السيادية يهدف إلى جذب مستثمرين من الأسواق الدولية

الأحد 14/مارس/2021 - 05:22 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
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