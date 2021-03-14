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أخبار البلد

وزير الرى يبحث فرص تعزيز التعاون المشترك مع عدد من وزراء المياه بالدول الشقيقة

الأحد 14/مارس/2021 - 05:23 م
صدى البلد
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أمل مجدى
وصل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إلى القاهرة قادمًا من العاصمة العراقية بغداد بعد زيارة رسمية ناجحة لدولة العراق الشقيقة شارك خلالها في مؤتمر بغداد الدولى الأول للمياه.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأنه عقد عدد من اللقاءات على هامش المؤتمر مع بعض وزراء المياه بالدول الشقيقة ، حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون بين مصر وهذه الدول في مجالات إدارة المياه، وسبل تحقيق المصالح المشتركة بما يعود بالنفع على مواطنى هذه الدول.

كان الدكتور عبد العاطى شارك فى الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر  وتفقد المعرض المقام علي هامشه ، كما شارك بالإجتماع رفيع المستوى الذى عُقد بمشاركة عدد من وزراء المياه وسفراء الدول.

وعقد الوزير اجتماعًا ثنائيًا مع المهندس مهدي الحمداني وزير الموارد المائية العراقي ، وأعقبه إجتماع ثلاثى مع ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان وحسن عبدي نور وزير الطاقة والمياه الصومالي لبحث سبل دعم التعاون في مجال المياه.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن مشاركته فى هذا المؤتمر تأتي تعبيرًا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق التعاون والتنسيق بين مصر والدول الشقيقة لتحقيق أهداف الشعوب في التنمية المستدامة ، والوصول للإدارة المثلى للمياه خاصة في ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه فى العديد من دول العالم.
وزير الرى يبحث فرص تعزيز التعاون المشترك مع عدد من وزراء المياه بالدول الشقيقة
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