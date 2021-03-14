إصابة دموية لـ محمد هاني في مران الأهلي.. تفاصيل

تعرض محمد هاني، نجم فريق الكرة الأول في النادي الأهلي، لإصابة دموية في رأسه خلال مشاركته في مران النادي الأول في الكونغو.





وقام أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، بإسعاف محمد هاني، وسيتم تحديد موقف اللاعب من مباراة الثلاثاء خلال الساعات المقبلة.



