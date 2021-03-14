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رياضة

إصابة دموية لـ محمد هاني في مران الأهلي.. تفاصيل

الأحد 14/مارس/2021 - 05:31 م
صدى البلد
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عبد الحكيم ابو علم
تعرض محمد هاني، نجم فريق الكرة الأول في النادي الأهلي، لإصابة دموية في رأسه خلال مشاركته في مران النادي الأول في الكونغو. 

وقام أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، بإسعاف محمد هاني، وسيتم تحديد موقف اللاعب من مباراة الثلاثاء خلال الساعات المقبلة.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم بالكونغو استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب المقرر لها الثانية من ظهر بعد غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وسيكون مران اليوم هو الفيصل في تحديد شكل التشكيل الرئيسي الذي سيخوض به مباراة فيتا خاصة الثنائي أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر والذي عادا قبل ساعات قليلة فقط للتدريبات الجماعية ، ولا يزال بيتسو موسيماني المدير الفني يدرس الطريقة التي يلعب بها تلك المواجهة وكيفية مواجهة الرطوبة والأجواء الحارة في ظل معاناة الفريق الأحمر دومًا من اللعب نهارًا.
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