ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

للاطلاع على تاريخ مصر البرلماني.. وزيرة الهجرة: وفد من الدارسين بالخارج يزور متحف ومكتبة مجلس النواب

الأحد 14/مارس/2021 - 05:26 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
Advertisements
سعيد العربي
تفقد وفد من شباب الدارسين المصريين بالخارج، بحضور وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، متحف ومكتبة مجلس النواب، وذلك من أجل الاطلاع على مقتنيات المجلس والتعرف على ما يحتويه، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتفعيل أهداف مركز وزارة الهجرة للحوار مع شباب الدارسين بالخارج.

وجاءت هذه الجولة ضمن زيارة لوفد شباب الدارسين بالخارج، إلى مجلسي النواب والشيوخ للاطلاع على طبيعة الحياة البرلمانية وتجربة المشاركة السياسية للشباب في مصر.

من جانبها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بالحالة الرائعة التي عليها متحف مجلس النواب، وما يضمه من مقتنيات وصور تذكارية تعكس تاريخ مصر النيابي، وكل من ساهم في أن يصبح للبرلمان المصري هذا الشأن الكبير، حيث  يمثل أحد الشواهد على حكايات عديدة شهدها البرلمان على مدار تاريخه.

وأضافت وزيرة الهجرة أنها حرصت على إجراء زيارة لشباب الدارسين بالخارج لمتحف ومكتبة مجلس النواب للاطلاع على هذا التاريخ الكبير، لما يحتويه من تطور الحياة البرلمانية المصرية في العصر الحديث .

من جهته، قال إبراهيم السيد، مدير متحف مجلس النواب، إن المتحف يحكي تاريخ الحياة النيابية الحديثة في مصر منذ إنشاء المجلس العالي عام 1824 وحتى تشكيله الأخير 2011، مضيفا أن المتحف يضم مستنسخات أثرية لأقدم نظم الحكم والتشريعات والقوانين والمعاهدات في تاريخ الإنسانية، ففي جنباته مقتنيات ترجع إلى مختلف العصور، إضافة إلى ما يعرضه من هدايا تذكارية تم تقديمها إلى مجلس الشعب ذاته.

وأشار إلى أن متحف البرلمان المصري هو متحف أنشئ داخل مبنى البرلمان من أجل الحفاظ على التراث المصري في مجال الممارسة السياسية والتشريعية والبرلمانية.

ويأتي هذا المتحف في موقع الصدارة بين المتاحف المماثلة في العالم، وقد جاء الاهتمام بمتحف البرلمان انطلاقا من القيمة التاريخية للبرلمان المصري الذي يعد واحدا من أقدم المؤسسات التشريعية في الوطن العربي، ولذلك جاء المتحف ليعكس ملحمة تاريخية سطرها البرلمان على مدى تاريخ البلاد القديم والحديث من أجل حفظ التراث المصري من حيث الممارسة البرلمانية والسياسية.

ويشغل المتحف قاعتين كبيرتين من مبنى البرلمان تضم القاعة الأولى مقتنيات من مختلف العصور، بينما تعرض القاعة الثانية مقتنيات لتطور الحياة البرلمانية في مصر في العصر الحديث كما يضم المتحف قسما لعرض الهدايا التذكارية المهداة إلى رئيس المجلس.

كما يضم المتحف صورا فوتوغرافية وزيتية لقادة مصر، ورؤساء وأعضاء المجالس النيابية، ووثائق سياسية ودستورية عديدة، وكذلك صورا لاجتماعات المجلس في مناسبات مهمة مثل زيارات بعض قادة الدول للمجلس، إضافة إلى قسم خاص يعرض صور انتصارات اكتوبر عام 1973 من صور ولوحات ورسوم لبطولات القادة والأفراد، خلال فترة الحرب.

وتحتوي المكتبة الموجودة بمبنى المجمع التابع لملحقات البرلمان، على عدد ضخم من الكتب القانونية المصرية والأجنبية، كما تضم اختيارات مميزة لبعض الكتب الخاصة برؤساء البرلمانات السابقة، وكذلك جميع المضابط التي تعكس العمل البرلماني في مصر، باعتباره أقدم البرلمانات في الوطن العربي.

وتضم المكتبة البرلمانية مضابط الجلسات التي تؤرخ حقب زمنية متعددة، المسطر عليها كثير من الحكايات لنواب أثروا الحياة البرلمانية، ومنها مضبطة مهمة تحتوي على خطاب الرئيس الراحل محمد أنور السادات عقب إعلانه توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" وأثرها على تحقيق السلام بالمنطقة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة تعرض مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" أمام مجلس النواب

وزيرة الهجرة تحت قبة البرلمان.. نبيلة مكرم تكشف جهود 5 سنوات من عمر الوزارة في خدمة أبناء مصر في الخارج

بعد عقد وزارة الهجرة ورشة عمل لتعميق آليات التواصل معهم.. برلمانيون: الشباب الدارسون بالخارج عليهم دور كبير في بناء الوطن.. والسيسي أعطى اهتماما كبيرا لهم

وزيرة الهجرة: إنشاء أول لوبي من شباب الدارسين بالخارج للدفاع عن الدولة المصرية

وزيرة الهحرة: الوزارة استطاعت جذب شباب الدارسين بالخارج عند عودتهم لمصر خلال جائجة كورونا

مجلس الشيوخ يستضيف مجموعة من الدارسين المصريين بالخارج بحضور وزيرة الهجرة

ترشيحاتنا

شيرين رضا تعلق على واقعة سيدة السلام: ياما ناس اضطرت تتجوز علشان البواب

سعرها 2.6 مليون دولار.. شاب يصطاد سمكة نادرة ويتناولها مع رفاقه ثم يفاجأ بسعرها الخيالي

الطبطبة سبتنا.. منة عرفة تكشف حقيقة ارتباطها

نجم الأهلي يطالب أحمد الطيب بالانسحاب من التعليق على مباراة فيتا كلوب

50 دعاء بعد صلاة العصر مستجاب مكتوب .. يقضي الله به حاجتك ويفرج همك ويوسع رزقك

إحالة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين للجنايات في الاتجار بالبشر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالبشرة عند وضع الصبار ؟

سعر ومواصفات فورد فوكس 2021 في مصر .. صور

انسي البوتكس .. أسرع ماسك للقضاء على الشيخوخة