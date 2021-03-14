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أخبار العالم

دولة جديدة تعلق استخدام لقاح "أسترازينيكا"

الأحد 14/مارس/2021 - 05:43 م
أيرلندا تعلق استخدام
أيرلندا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا
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قسم الخارجي
قررت أيرلندا تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا المستجد، لتنضم إلى مجموعة من الدول الأوروبية اتخذت نفس القرار على خلفية تقارير عن تسبب اللقاح في مضاعفات خطيرة وجلطات دموية.

وقال الدكتور رونان جلين نائب كبير المسؤولن الطبيين في أيرلندا أن بلاده أوصت بوقف استخدام لقاح أسترازينيكا مؤقتا، مشيرا إلى عدم وجود دليل حول أن اللقاح يسبب جلطات دموية، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وذكر جلين أن تعليق استخدام اللقاح الذي طورته شركة الأدوية البريطانية السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد، هو إجراء احترازي.

وقالت أيرلندا إن القرار يأتي على خلفية تقارير جديدة من النرويج عن ظهور 4 حالات جديدة مصابة بجلطات دموية بعد تلقيهم جرعات من لقاح "أسترازينيكا".

وأعلنت عدد من الدول الأوروبية بينها الدنمارك والنرويج استخدام لقاح "أسترازينيكا" بشكل مؤقت، إثر تقارير مختلفة عن آثار جانبية للقاح تسببت في جلطات دموية لبعض الذين تلقوه.

فيما أوصت منظمة الصحة العالمية باستمرار استخدام لقاح "أسترازينيكا"، مؤكدة أنها تجري تحقيقا مستقلا حول بيانات السلامة المتعلقة باللقاح.
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