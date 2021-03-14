مصيلحي يهنئ أبوريدة بعد احتفاظه بعضوية مجلس الفيفا

هنأ محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري المهندس هاني أبوريدة بعد احتفاظه بمقعده في عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF بعد نجاحه بالتزكية في الفوز بأحد مقعدي المنطقة الإفريقية الناطقة باللغات العربية والإسبانية والبرتغالية خلال الانتخابات التي أجريت بالعاصمة المغربية الرباط.





و وقع صباح اليوم محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على عقود استضافة نادى الاتحاد السكندرى للبطولة العربية لكرة السلة رقم " 33 " مع الاتحاد العربى لكرة السلة مُمثلًا في العميد عبد الله شلبى الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة و التى من المُقرر إقامتها في الفترة من 9 إلى 19 أكتوبر القادم.





جاء ذلك بحضور حازم الرجال أمين الصندوق و أحمد فؤاد و أحمد عبد المجيد أعضاء مجلس الإدارة و جاسر شمس المدير التنفيذي و عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية و محمد جمعة المدير المساعد لشئون مجلس الإدارة .





وقدم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى خالص الشكر و التقدير للواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربى لكرة السلة و العميد عبد الله شلبى الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة للثقة الكبيرة من جانبهم بإسناد تنظيم البطولة العربية القادمة لنادى الاتحاد السكندرى بطل مصر و العرب و حامل لقب البطولة العربية لكرة السلة في أخر نسختين من البطولة عام 2018 بلبنان و عام 2019 بالمغرب.





وأشاد رئيس النادى بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخه لدعمهم و مساندتهم طلب زعيم الثغر فى تنظيم هذه البطولة الكبيرة التى تضم أقوى الفرق العربية.



