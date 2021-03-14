ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصيلحي يهنئ أبوريدة بعد احتفاظه بعضوية مجلس الفيفا

الأحد 14/مارس/2021 - 05:40 م
هاني أبوريدة
هاني أبوريدة
Advertisements
حسام الحارتي
هنأ محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري المهندس هاني أبوريدة بعد احتفاظه بمقعده في عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF بعد نجاحه بالتزكية في الفوز بأحد مقعدي المنطقة الإفريقية الناطقة باللغات العربية والإسبانية والبرتغالية خلال الانتخابات التي أجريت بالعاصمة المغربية الرباط.

ووقع صباح اليوم  محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على عقود استضافة نادى الاتحاد السكندرى للبطولة العربية لكرة السلة رقم " 33 " مع الاتحاد العربى لكرة السلة مُمثلًا في العميد عبد الله شلبى الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة و التى من المُقرر  إقامتها في الفترة من 9 إلى 19 أكتوبر القادم.

جاء ذلك بحضور  حازم الرجال أمين الصندوق و أحمد فؤاد و أحمد عبد المجيد أعضاء مجلس الإدارة و جاسر شمس المدير التنفيذي و عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية و محمد جمعة المدير المساعد لشئون مجلس الإدارة .

وقدم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة  محمد مصيلحى خالص الشكر و التقدير للواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربى لكرة السلة و العميد عبد الله شلبى الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة للثقة الكبيرة من جانبهم بإسناد تنظيم البطولة العربية القادمة لنادى الاتحاد السكندرى بطل مصر و العرب و حامل لقب البطولة العربية لكرة السلة في أخر نسختين من البطولة عام 2018 بلبنان و عام 2019 بالمغرب.

وأشاد رئيس النادى بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخه لدعمهم و مساندتهم طلب زعيم الثغر فى تنظيم هذه البطولة الكبيرة التى تضم أقوى الفرق العربية.

وأكد  محمد مصيلحى أن نادى الاتحاد السكندرى قادر على تنظيم بطولة تليق بسمعة و تاريخ زعيم الثغر العريق و أنه جارى تشكيل مجموعة من اللجان و ورش العمل لإخراج هذا الحدث الهام بالشكل الذى يليق بنادى الاتحاد السكندرى أحد أكبر و أعرق الأندية المصرية و العربية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الاتحاد السكندري يهنئ محمد عمر بعد تعيينه في مجلس النواب

الاتحاد المصري لكرة السلة يُكرم زعيم الثغر على استضافته للبطولة الإفريقية

رسميًا.. أبوريدة ولقجع يفوزان بعضوية مجلس الفيفا عن القارة الأفريقية

أيقونة دولية .. اتحاد الكرة يهنئ أبو ريدة بنجاحه في الفيفا

مجدى عبد الغني: فوز أبوريدة بمقعد الفيفا فخر لمصر

الأهلي يهنئ أبوريدة بعضوية المجلس التنفيذي للفيفا

ترشيحاتنا

الجيش الليبي يعلن اعتقال قيادي خطير في داعش

موهبة الدراويش.. بشرى سارة في الإسماعيلي قبل مواجهة الطلائع بالدوري

قبل مواجهة الزمالك.. إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا

فضل شهر شعبان.. وأسرار حرص الرسول على الإكثار من صيام أيام منه

انتحار أم سقط سهوا.. شاب يلقى حتفه تحت عجلات مترو العتبة

الأهلي هيكسب .. أول رد من أحمد الطيب على جماهير الأهلي بعد حملة تغييره | خاص

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالبشرة عند وضع الصبار ؟

سعر ومواصفات فورد فوكس 2021 في مصر .. صور

انسي البوتكس .. أسرع ماسك للقضاء على الشيخوخة