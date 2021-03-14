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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

أمريكا توسع حربها ضد التكنولوجيا الصينية وتتهم 5 شركات بـ "تهديد الأمن القومي"

الأحد 14/مارس/2021 - 05:45 م
على صالح
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