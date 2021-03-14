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محافظات

المنوفية : ضبط 600 كجم أسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الأدمي

الأحد 14/مارس/2021 - 05:46 م
أسماك منتهية الصلاحية
أسماك منتهية الصلاحية
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مروة فاضل
شنت الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بمحافظة المنوفية  وبالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والتموين بحملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية وثلاجات بيع الأسماك المملحة  بمركز ومدينة  تلا ، أسفرت عن ضبط 600 كجم من السردين المملح غير صالح للاستهلاك الأدمي ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين . 

 شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة و بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري بالمحافظة بتكثيف الحملات التموينية الموسعة بنطاق المحافظة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الانضباط وتوفير كافة السلع التموينية والغذائية بالتسعيرة المحددة للجمهور حفاظًا على حقوق المواطنين .
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