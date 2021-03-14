المنوفية : ضبط 600 كجم أسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الأدمي

شنت الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بمحافظة المنوفية وبالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والتموين بحملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية وثلاجات بيع الأسماك المملحة بمركز ومدينة تلا ، أسفرت عن ضبط 600 كجم من السردين المملح غير صالح للاستهلاك الأدمي ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين .



